Eni | con progetto REDD+ Zambia compensate emissioni per 1 | 5 milioni tonnellate CO2

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Eni ha annunciato importanti risultati dai progetti di conservazione delle foreste in Africa, annunciando le generazione di crediti di carbonio per la compensazione diGHG equivalenti a 1,5didi CO2. I crediti sono stati generati dalLuangwa Community Forest Project (LCFP) nella Repubblica dello, in cui Eni è attiva da oltre un anno, che si inquadra nell’ambito dei progetti di conservazione delle foreste nel continente africano, in linea col framework(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) delle Nazioni Unite. Lo sviluppo di progetti volontari a supporto delle iniziative volte alla lotta ai Cambiamenti Climatici quali i progetti, si inserisce nella ...