Emergenza Covid in Puglia, Emiliano chiede zona rossa per province Foggia e Bat (Di mercoledì 18 novembre 2020) BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere 'l'adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020) BARI - Il presidente della RegioneMicheleha inviato una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza perre 'l'adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i ...

FIRENZE. La Toscana sarebbe già ora uscita dalla zona rossa, guardando al'indice Rt e ad altri indicatori. Lo sostiene il governatore Eugenio Giani parlando nella serata di mercoledì 18 novembre a Sky ...

Vaccino Pfizer efficace al 94% sugli over-65, pronto a giorni per usi di emergenza

La conclusione della fase 3 apre la strada al produttore del farmaco per richiedere un'autorizzazione d'emergenza negli Stati Uniti entro pochi giorni.

