Elisabetta Gregoraci esplode contro Selvaggia Roma | “Vai a cag@re | chi sei tu per dire questo”

Era prevedibile che succedesse e alla fine, a qualche ora di distanza dalla diretta del Grande Fratello VIP 5 con Alfonso Signorini, è successo che Elisabetta Gregoraci abbia reagito alle decine di provocazioni lanciate da Selvaggia Roma. Se gli opinionisti avessero avuto più senno, forse nel cucurio con Pierpaolo Pretelli ci avrebbero mandato Giulia Salemi e avrebbero lasciato Selvaggia in casa con Elisabetta Gregoraci ( e con il carico di attacchi che le aveva riservato). Ma nonostante tra le due signore ci sia un muro o meglio un vetro divisorio, questo pomeriggio è successo davvero di tutto. La quiete della casa, i ragazzi stavano preparando insieme la cena, è stata turbata dalle urla di Elisabetta Gregoraci che ...

Poco fa è scoppiata una violenta lite fra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: la prima è sbottata contro la seconda che da mezz’ora nel Cucurio parlava male di lei con Pierpaolo Pretelli. Il discor ...

