Elisa De Panicis | dalle spiagge del Messico a quelle della Florida | FOTO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stupenda più di una principessa, Elisa De Panicis prosegue il suo magnifico giro delle Americhe. Lei stessa ci mostra i posti visitati in questi giorni. È quella che potremmo definire una cittadina del mondo, Elisa De Panicis. La bellissima influencer brianzola è ormai di casa ovunque metta piede. La 28enne originaria della Brianza, che il L'articolo Elisa De Panicis dalle spiagge del Messico a quelle della Florida FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stupenda più di una principessa,Deprosegue il suo magnifico giro delle Americhe. Lei stessa ci mostra i posti visitati in questi giorni. È quella che potremmo definire una cittadina del mondo,De. La bellissima influencer brianzola è ormai di casa ovunque metta piede. La 28enne originariaBrianza, che il L'articoloDedelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

frajustsaying : Raga curiosità, per voi quali sono stati i peggiori concorrenti di tutti i gfvip? Un po’ di nomi: Contessa Zequila… - dave7664238245 : @titty9094 Temo che se continuerà di questo passo, farà la fine della De Panicis ovvero......Elisa chi? Ah sì......… - bronciolosa : Da Uomini e Donne al #GFVIP : -Andrea Cerioli -Luca Onestini -GDL -Andrea Damante -Andrea Zelletta -Francesco Mo… - zazoomblog : Elisa De Panicis e il suo nuovo amore vissuto in Messico-FOTO - #Elisa #Panicis #nuovo #amore #vissuto… - mario13909106 : @follielucide Ma dai è palese che questa sta seguendo malissimo una linea guida degli autori per fare casino.. ma i… -