Elezioni Usa, Trump licenzia l’autore del report che negava i brogli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono passati pochi giorni dal report CISA sulle Elezioni e Donald Trump licenzia Chris Krebs, il responsabile della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, che aveva curato la sicurezza del voto dai cyber attacchi. Un finale atteso dallo stesso Krebs, che prima di rendere pubblico il report avev confidato di essere consapevole che smentire le non comprovate denunce del presidente avrebbe messo a rischio il suo lavoro. Ma anche se in qualche modo attesa la decisione ha scatenato polemiche e reazioni per l’ennesimo repulisti del presidente uscente contro chi, secondo lui, non lo ha difeso o tutelato dalla netta sconfitta contro Biden. LEGGI ANCHE > Biden contro Trump: “Il suo rifiuto di accettare la sconfitta costa vite umane” ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono passati pochi giorni dalCISA sullee DonaldChris Krebs, il responsabile della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, che aveva curato la sicurezza del voto dai cyber attacchi. Un finale atteso dallo stesso Krebs, che prima di rendere pubblico ilavev confidato di essere consapevole che smentire le non comprovate denunce del presidente avrebbe messo a rischio il suo lavoro. Ma anche se in qualche modo attesa la decisione ha scatenato polemiche e reazioni per l’ennesimo repulisti del presidente uscente contro chi, secondo lui, non lo ha difeso o tutelato dalla netta sconfitta contro Biden. LEGGI ANCHE > Biden contro: “Il suo rifiuto di accettare la sconfitta costa vite umane” ...

valigiablu : Elezioni USA, l’attacco alla democrazia di Trump e del partito repubblicano | @_arianna - matteosalvinimi : #Salvini: Elezioni USA, in democrazia chi vince ha sempre ragione e non vedo l’ora di congratularmi con il nuovo pr… - LegaSalvini : ELEZIONI USA, TRUMP: 'GRANDI PROGRESSI, VINCEREMO' - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020, #Trump licenzia il capo della cybersicurezza che aveva parlato di 'elezioni più sicure della storia' https://t.… - ideadestra_ : RT @sfnlcd: Elezioni USA, Trump può ribaltare il Nevada: nomina di Biden in dubbio -