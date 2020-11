Elezioni Roma 2021: cronaca tra candidati e possibili slittamenti causa Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le Elezioni amministrative di Roma potrebbero svolgersi a metà settembre, con uno slittamento di tre o quattro mesi rispetto al periodo previsto. È l’ipotesi raccontata da Roma Today in un riassunto che elenca le diverse situazioni tra i partiti. Partiamo da una visione generale della preparazione della campagna elettorale, ci si aspetta un dibattito molto acceso. Virginia Raggi è la sicura candidata dei Cinque Stelle, la sua campagna si può già dire iniziata da tempo. Il centro destra si sta unendo attorno alla figura di Bertolaso, ex protezione civile. Niente Giorgia Meloni come candidato quindi, che anzi ha dichiarato Bertolaso ottimo come sindaco, si unisce all’ottimismo di Berlusconi. Carlo Calenda vorrebbe essere appoggiato dal PD, non si è aperta un’alleanza vera e propria ma il dialogo ci sarà. ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Leamministrative dipotrebbero svolgersi a metà settembre, con uno slittamento di tre o quattro mesi rispetto al periodo previsto. È l’ipotesi raccontata daToday in un riassunto che elenca le diverse situazioni tra i partiti. Partiamo da una visione generale della preparazione della campagna elettorale, ci si aspetta un dibattito molto acceso. Virginia Raggi è la sicura candidata dei Cinque Stelle, la sua campagna si può già dire iniziata da tempo. Il centro destra si sta unendo attorno alla figura di Bertolaso, ex protezione civile. Niente Giorgia Meloni come candidato quindi, che anzi ha dichiarato Bertolaso ottimo come sindaco, si unisce all’ottimismo di Berlusconi. Carlo Calenda vorrebbe essere appoggiato dal PD, non si è aperta un’alleanza vera e propria ma il dialogo ci sarà. ...

Azione_it : Per alcuni sembrerà strano, ma per conoscere i problemi di Roma occorre un lavoro normale: prima lo studio delle cr… - bizcommunityit : INTERVISTA | Calenda: 'Così sto costruendo il mio progetto per Roma. Il Pd? Teme che con me candidato Azione arrivi… - QuotidianPost : Elezioni Roma 2021: cronaca tra candidati e possibili slittamenti causa Covid - paolorm2012 : INTERVISTA | Calenda: 'Così sto costruendo il mio progetto per Roma. Il Pd? Teme che con me candidato Azione arrivi… - Giacometta3 : RT @Azione_it: Per alcuni sembrerà strano, ma per conoscere i problemi di Roma occorre un lavoro normale: prima lo studio delle criticità,… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma Elezioni Roma 2021, "al mare col santino": il voto può slittare a metà settembre RomaToday Elezioni Roma 2021: cronaca tra candidati e possibili slittamenti causa Covid

Elezioni Roma 2021, cronaca tra candidati e possibili slittamenti causa Covid: raccontiamo fatti, rumors e aspiranti sindaci capitolini ...

Il lockdown chiesto dall'Ordine dei medici non vale per l'Ordine dei medici

L'associazione di categoria chiede da settimane una chiusura totale a livello nazionale. Ma nel frattempo a Roma l'Ordine provinciale organizza le elezioni in presenza ...

Elezioni Roma 2021, cronaca tra candidati e possibili slittamenti causa Covid: raccontiamo fatti, rumors e aspiranti sindaci capitolini ...L'associazione di categoria chiede da settimane una chiusura totale a livello nazionale. Ma nel frattempo a Roma l'Ordine provinciale organizza le elezioni in presenza ...