Egitto, ancora positivi Elneny e Salah dopo il secondo tampone (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Federcalcio egiziana, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio siro, ha reso noto che Mohamed Salah e Mohamed Elneny – entrambi in Premier League – dopo il secondo test effettuato sono risultati ancora positivi al Covid-19. Inoltre sono state rese tre nuove positività, quello del medico e di due altri componenti dello staff. Foto: twitter Federcalcio egiziana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Federcalcio egiziana, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio siro, ha reso noto che Mohamede Mohamed– entrambi in Premier League –iltest effettuato sono risultatial Covid-19. Inoltre sono state rese tre nuovetà, quello del medico e di due altri componenti dello staff. Foto: twitter Federcalcio egiziana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pepdecr : RT @RiccardoNoury: Egitto, ancora arresti: in carcere dirigente Eipr, ong con cui collaborava Patrick Zaki Per @focusonafricait https://t.… - NichiVendola : RT @RiccardoNoury: Egitto, ancora arresti: in carcere dirigente Eipr, ong con cui collaborava Patrick Zaki Per @focusonafricait https://t.… - fedeli_paolo : RT @RiccardoNoury: Egitto, ancora arresti: in carcere dirigente Eipr, ong con cui collaborava Patrick Zaki Per @focusonafricait https://t.… - QuerinFabio1 : @ItalyMFA @luigidimaio @ITAtradeagency @SACEgroup @SIMEST_IT @istat_it E ora di smettere con le chiacchiere e inizi… - Carmela_oltre : RT @FocusonafricaIt: #Egitto, ancora arresti: in carcere dirigente @EIPR, ong con cui collaborava #PatrickZaki. Di @RiccardoNoury @Antonell… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto ancora Egitto, ancora arresti: in carcere dirigente Eipr, ong con cui collaborava Patrick Zaki Focus on Africa Caso Zaky, arrestato in Egitto un altro esponente dell'Ong con cui collaborava

Le autorità egiziane hanno arrestato un altro esponente della Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l'Ong per i diritti umani cui collaborava Patrick Zaky, il giovane che studiava in Italia ...

Nazionali Under 23, Egitto-Brasile : Lyanco ancora una volta titolare

Nazionali / Il difensore carioca in campo per l’intera partita, partita dai due volte per la Seleçao Ultima partita del torneo preolimpico disputato a Il Cairo per la nazionale Under 23 brasiliana. Do ...

Le autorità egiziane hanno arrestato un altro esponente della Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l'Ong per i diritti umani cui collaborava Patrick Zaky, il giovane che studiava in Italia ...Nazionali / Il difensore carioca in campo per l’intera partita, partita dai due volte per la Seleçao Ultima partita del torneo preolimpico disputato a Il Cairo per la nazionale Under 23 brasiliana. Do ...