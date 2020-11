Ecco perchè l’insegnamento di Gianni Rodari sull’aspetto consumistico delle festività natalizie è più attuale che mai (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 23 ottobre 2020 è stato festeggiato il centenario della nascita del grande Gianni Rodari. Proprio per onorare lo scrittore che appassionò e continua ad appassionare intere generazioni di bambini, è tornata, in versione restaurata, la La freccia azzurra di Enzo D’Alò. Il capolavoro prodotto da La Lanterna Magica (produttore del La gabbianella e il gatto), vincitore del Nastro d’Argento e del David di Donatello alla miglior colonna sonora nel 1997, è stato presentato ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema Di Roma, nella versione restaurata con il sostegno di Lottomatica Holding e in collaborazione con Lanterna Magica, Cineteca Nazionale e Biblioteche di Roma. Diretto da Enzo D’Alò, La freccia azzurra è tratto dall’omonimo racconto di Gianni Rodari, con le musiche di Paolo Conte e la ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 23 ottobre 2020 è stato festeggiato il centenario della nascita del grande. Proprio per onorare lo scrittore che appassionò e continua ad appassionare intere generazioni di bambini, è tornata, in versione restaurata, la La freccia azzurra di Enzo D’Alò. Il capolavoro prodotto da La Lanterna Magica (produttore del La gabbianella e il gatto), vincitore del Nastro d’Argento e del David di Donatello alla miglior colonna sonora nel 1997, è stato presentato ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema Di Roma, nella versione restaurata con il sostegno di Lottomatica Holding e in collaborazione con Lanterna Magica, Cineteca Nazionale e Biblioteche di Roma. Diretto da Enzo D’Alò, La freccia azzurra è tratto dall’omonimo racconto di, con le musiche di Paolo Conte e la ...

