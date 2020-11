“Ecco il mio uomo”. Lucia Bramieri volta pagina: è lei stessa a svelare chi è il nuovo compagno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Qualche mese fa Lucia Bramieri aveva fatto parlare di sé per la relazione con Antonello Corigliano. Lei stessa aveva detto che si era trattato di un colpo di fulmine con un uomo più giovane che fa il giornalista. Addirittura i due avevano in programma di andare a vivere insieme a Milano. E invece nulla di tutto questo. Infatti poco tempo dopo Antonello è stato beccato a Roma insieme a Manila Gorio conduttrice e opinionista trans che spesso vediamo nei salotti di Barbara D’Urso. Lucia Bramieri ci aveva creduto: era certa che Antonello potesse essere la persona giusta per costruire un futuro… E Antonello aveva garantito che, una volta portati a termine gli impegni di lavoro, si sarebbe precipitato da Lucia a Milano. Ma ha mentito. (Continua dopo la foto) Ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Qualche mese faaveva fatto parlare di sé per la relazione con Antonello Corigliano. Leiaveva detto che si era trattato di un colpo di fulmine con un uomo più giovane che fa il giornalista. Addirittura i due avevano in programma di andare a vivere insieme a Milano. E invece nulla di tutto questo. Infatti poco tempo dopo Antonello è stato beccato a Roma insieme a Manila Gorio conduttrice e opinionista trans che spesso vediamo nei salotti di Barbara D’Urso.ci aveva creduto: era certa che Antonello potesse essere la persona giusta per costruire un futuro… E Antonello aveva garantito che, unaportati a termine gli impegni di lavoro, si sarebbe precipitato daa Milano. Ma ha mentito. (Continua dopo la foto) Ora ...

