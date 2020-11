"Ecco da chi ha preso soldi": il grillino Dino Giarrusso sta per essere cacciato, altro terremoto per il M5s (Di mercoledì 18 novembre 2020) A un passo dall'espulsione dal M5s, Dino Giarrusso. E con l'accusa più infamante, per la logica grillina: quella di aver preso soldi da una lobby. Durante la campagna elettorale 2018 (che non lo ha visto eletto), l'ex Iena oggi europarlamentare pentastellato ha ricevuto un contributo di 4.800 euro da Ezia Ferrucci, socia della Bdl lobbying srl e un altro di importo simile da Carmela Vitter, moglie di Piero Di Lorenzo, salito alla ribalta negli ultimi mesi in quanto titolare, amministratore delegato e presidente della Irbm di Pomezia (Roma), la famosa azienda bio-chimica che sta lavorando alla produzione di un vaccino contro il coronavirus insieme a Oxford university e AstraZeneca. Dopo il polverone sollevato da Report, per Giarrusso è arrivata l'ora della gogna. Il limite di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) A un passo dall'espulsione dal M5s,. E con l'accusa più infamante, per la logica grillina: quella di averda una lobby. Durante la campagna elettorale 2018 (che non lo ha visto eletto), l'ex Iena oggi europarlamentare pentastellato ha ricevuto un contributo di 4.800 euro da Ezia Ferrucci, socia della Bdl lobbying srl e undi importo simile da Carmela Vitter, moglie di Piero Di Lorenzo, salito alla ribalta negli ultimi mesi in quanto titolare, amministratore delegato e presidente della Irbm di Pomezia (Roma), la famosa azienda bio-chimica che sta lavorando alla produzione di un vaccino contro il coronavirus insieme a Oxford university e AstraZeneca. Dopo il polverone sollevato da Report, perè arrivata l'ora della gogna. Il limite di ...

borghi_claudio : Ecco, a chi si stupisce oggi per la qualità del dibattito nei talk show ricordo che questi (tutto vero!) sono alcun… - NicolaPorro : L’emergenza #COVID19 sta bloccando la “gestione” ospedaliera di tutte le altre patologie. Ecco quello che succede n… - RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - i_pittore : RT @_tronkthinking: Il giudizio è un elemento molto tossico, anche un pochino in grado di fare male. Ecco perché sto lontana da chi giudica… - fedeli_paolo : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Chiusura dei negozi alle 19: ecco chi può restare aperto CoratoLive L'editore Franceschi: «Stampare il libro di Obama? È stata una spy story veneta»

Ecco allora gli aneddoti sulla Casa Bianca e sulla vita familiare ... vista appunto con gli occhi di chi stava nello Studio Ovale. JOE E DONALD Ma prima c'è spazio anche per i due uomini che, nel 2020 ...

Fake News al GF Vip? Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci: ecco che succede

Fake News al Grande Fratello Vip? Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci: ecco che succede dopo le dichiarazioni della conduttrice.

Ecco allora gli aneddoti sulla Casa Bianca e sulla vita familiare ... vista appunto con gli occhi di chi stava nello Studio Ovale. JOE E DONALD Ma prima c'è spazio anche per i due uomini che, nel 2020 ...Fake News al Grande Fratello Vip? Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci: ecco che succede dopo le dichiarazioni della conduttrice.