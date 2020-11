Eboli, Uil contro accorpamento reparti: “Incapacità gestionale, pronti a mobilitazione” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – “Chiediamo ai vertici dell’Asl la revoca della delibera di accorpamento dei reparti di Chirurgia e Ortopedia dell’ospedale di Eboli, diffidando dal procedere al disposto accorpamento e riservandosi la tutela dei lavoratori interessati”. Tanto è argomentato nella lettera che Raffaele Albano (per il coordinamento provinciale Uil Medici) e Donato Salvato (segretario generale Uil Salerno) inviano ai direttori generale e sanitario del presidio ospedaliero di Eboli. La lettera è un capo d’accusa molto duro. In alcuni passaggi si legge: “Il reiterarsi di disposizioni in assenza di un confronto con le organizzazioni sindacali evidenzia arroganza ed incapacità gestionale. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Chiediamo ai vertici dell’Asl la revoca della delibera dideidi Chirurgia e Ortopedia dell’ospedale di, diffidando dal procedere al dispostoe riservandosi la tutela dei lavoratori interessati”. Tanto è argomentato nella lettera che Raffaele Albano (per il coordinamento provinciale Uil Medici) e Donato Salvato (segretario generale Uil Salerno) inviano ai direttori generale e sanitario del presidio ospedaliero di. La lettera è un capo d’accusa molto duro. In alcuni passaggi si legge: “Il reiterarsi di disposizioni in assenza di un confronto con le organizzazioni sindacali evidenzia arroganza ed incapacità. ...

