“È stato scioccante!”. Gli orologi del diavolo, è Claudia Pandolfi (Alessia) a raccontarlo (Di mercoledì 18 novembre 2020) È andata in onda martedì 17 novembre, l’ultima puntata della fiction Gli orologi del diavolo. Il pubblico si è molto appassionato al racconto sulla vita di Gianni Franciosi e a rompere il silenzio su Radiocorriere.tv è stata proprio Claudia Pandolfi che nella serie tv interpreta Alessia la compagna di Beppe Fiorello. L’attrice romana ha ammesso sulla storia di Franciosi: “Quel che è successo a Gianfranco è scioccante, qualcosa di inimmaginabile”. “La serie racconta una storia intensa, mirabolante al limite del credibile” ha raccontato Claudia Pandolfi che ha ammesso che la relazione tra lei e il protagonista della serie tv, Marco Merani, interpretato da Giuseppe Fiorello, è stata un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) È andata in onda martedì 17 novembre, l’ultima puntata della fiction Glidel. Il pubblico si è molto appassionato al racconto sulla vita di Gianni Franciosi e a rompere il silenzio su Radiocorriere.tv è stata proprioche nella serie tv interpretala compagna di Beppe Fiorello. L’attrice romana ha ammesso sulla storia di Franciosi: “Quel che è successo a Gianfranco è scioccante, qualcosa di inimmaginabile”. “La serie racconta una storia intensa, mirabolante al limite del credibile” ha raccontatoche ha ammesso che la relazione tra lei e il protagonista della serie tv, Marco Merani, interpretato da Giuseppe Fiorello, è stata un ...

