“È partita per un lungo viaggio…”. Lutto per il volto della tv, morta l’amata nonna: il dolce ricordo (Di mercoledì 18 novembre 2020) “nonna è partita per un lungo viaggio. Strano che se ne sia andata senza di me, gli ultimi viaggi li abbiamo sempre fatti assieme: ai concerti, in vacanza, a mangiare fuori. Eppure questa volta ha deciso di partire da sola, sarà sicuramente in un posto bellissimo ora. In questo mese nonna Cia mi ha insegnato tutte le sfumature dell’amore, compreso il dolore più accecante”. E ancora: “Non mi ha insegnato a entrare in casa e non vederla più sulla sua sedia, non mi ha insegnato a riempire il vuoto delle nostre risate, non mi ha insegnato a essere senza un’ancora, un punto di riferimento, ma sono sicura che in qualche modo mi insegnerà anche tutto questo. Questa foto è una delle ultime foto che le ho scattato un mese fa, quando dopo averle comprato la frittella che le piaceva tanto facevamo le sciocchine come sempre. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) “per unviaggio. Strano che se ne sia andata senza di me, gli ultimi viaggi li abbiamo sempre fatti assieme: ai concerti, in vacanza, a mangiare fuori. Eppure questa volta ha deciso di partire da sola, sarà sicuramente in un posto bellissimo ora. In questo meseCia mi ha insegnato tutte le sfumature dell’amore, compreso il dolore più accecante”. E ancora: “Non mi ha insegnato a entrare in casa e non vederla più sulla sua sedia, non mi ha insegnato a riempire il vuoto delle nostre risate, non mi ha insegnato a essere senza un’ancora, un punto di riferimento, ma sono sicura che in qualche modo mi insegnerà anche tutto questo. Questa foto è una delle ultime foto che le ho scattato un mese fa, quando dopo averle comprato la frittella che le piaceva tanto facevamo le sciocchine come sempre. ...

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - ZZiliani : La UEFA ha informato la Fed. Ucraina che 'a causa della decisione competente del Dipartimento della Salute del Cant… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - danielebanfi83 : RT @ilfoglio_it: Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma il com… - Leahmente : Ma la petizione per cacciarlo non è ancora partita? #gfvip -