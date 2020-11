Dybala, spot contro il Covid-19: “Non sottovalutiamo il virus” (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, scende in campo contro il virus per conto della Regione Piemonte. È stato pubblicato oggi lo spot realizzato dal fantasista argentino nella giornata di ieri. Il calciatore bianconera invita tutti a rispettare le regole per contenere i contagi da Covid-19: “Non sottovalutiamo questo virus: si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”. Dybala come Ibrahimovic contro il Covid-19 A scegliere Dybala per questo importante messaggio, così come avvenuto in Lombardia con Ibrahimovic, è stata la giunta regionale guidata dal presidente Alberto Cirio. A proposito di questa iniziativa, il governatore ... Leggi su calcioblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paulo, numero 10 della Juventus, scende in campoil virus per conto della Regione Piemonte. È stato pubblicato oggi lorealizzato dal fantasista argentino nella giornata di ieri. Il calciatore bianconera invita tutti a rispettare le regole per contenere i contagi da-19:questo virus: si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”.come Ibrahimovicil-19 A scegliereper questo importante messaggio, così come avvenuto in Lombardia con Ibrahimovic, è stata la giunta regionale guidata dal presidente Alberto Cirio. A proposito di questa iniziativa, il governatore ...

carlaluglio69 : ?? Dopo Ibra tocca a Dybala: spot anti-Covid per la Regione Piemonte via @OneFootball. Leggilo qui: - zazoomblog : Dybala come Ibra in campo per la prevenzione: lo spot per il Piemonte - #Dybala #campo #prevenzione: #Piemonte - BortoneMauro : RT @SkySport: Dybala, lo spot anti-covid per la regione Piemonte: VIDEO - SkySport : Dybala, lo spot anti-covid per la regione Piemonte: VIDEO - sportli26181512 : Dybala, lo spot anti-covid per la regione Piemonte: VIDEO: L'attaccante della Juventus si schiera al fianco della R… -