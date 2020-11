Dybala Juventus, può saltare il Cagliari: le condizioni della Joya (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dybala Juventus – Paulo Dybala deve tornare ai livelli dello scorso anno. In pochi mesi è passato da MVP della Serie A ad oggetto misterioso, relegato in panchina e che quando entra in campo non riesce più a saltare l’uomo o a trovare la giocata. Adesso però anche un piccolo guaio fisico lo tormenta, tutto ciò creando ulteriore scontento in Dybala. Durante la sosta è rimasto a Torino per allenarsi. Vuole tornare al 100%, infatti adesso si sente molto meglio. Dybala Juventus, le ultimissime sulla Joya Infatti come sottolinea Gazzetta, si sente decisamente meglio, però l’infezione lo ha debilitato e ci vorranno cautela e pazienza. Se per il Cagliari non sarà ancora pronto, tre giorni dopo si ripresenterà una nuova ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 novembre 2020)– Paulodeve tornare ai livelli dello scorso anno. In pochi mesi è passato da MVPSerie A ad oggetto misterioso, relegato in panchina e che quando entra in campo non riesce più al’uomo o a trovare la giocata. Adesso però anche un piccolo guaio fisico lo tormenta, tutto ciò creando ulteriore scontento in. Durante la sosta è rimasto a Torino per allenarsi. Vuole tornare al 100%, infatti adesso si sente molto meglio., le ultimissime sullaInfatti come sottolinea Gazzetta, si sente decisamente meglio, però l’infezione lo ha debilitato e ci vorranno cautela e pazienza. Se per ilnon sarà ancora pronto, tre giorni dopo si ripresenterà una nuova ...

