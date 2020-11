Droga dal bosco al finestrino dell’auto | denunciato 55 enne di Limbiate

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Un 55diè statodalla Polizia locale dopo essere stato sorpreso ad acquistareavvicinandosi in auto, con altri due soggetti nella zona boschiva di via Verdi. L’episodio risale a qualche giorno fa, ma solo ora sono state completate le indagini che hanno portato alla denuncia. La pattuglia in servizio, mentre transitava td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.