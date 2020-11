DR LI MENG YAN – IL CCP – UN ARMA BIOLOGICA PER DISTRUGGERE LE ECONOMIE MONDIALI

Leggi su databaseitalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una testimonianza storica più che una intervista. La Dottoressa Yan, una grande persona che ha rischiato tutto per dire la verità, costretta a scappare negli USA dopo diversi tentativi da parte del Partito Comunista Cinese di toglierle la vita per le sue scomode dichiarazioni che oggi hanno permesso a molti, di aprire gli occhi sul ruolo dell’OMS ( WHO ) e del Governo Cinese nella creazione e la diffusione del Virus Covid. Intervista alla Dottoressa LiYan per Database ItaliaUn monito per tutti in cui, con fatti e prove ben documentate, avverte ogni Stato e Nazione della pericolosità di questo piano scellerato per privare tutti noi delle nostre libertà e della nostra salute. Nel totale silenzio dei Media, infatti ad oggi è stata intervista solo dalla CNN senza però ricevere il giusto apprezzamento per il lavoro svolto, la Dottoressa Yan è il classico esempio ...