Dopo aver lodato Trump, il fascista indiano Modi si tiene buono Biden: "Gli Usa partner strategici' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo aver appoggiato l'amministrazione Trump, il premier indiano Modi annuncia il prosieguo della collaborazione con gli Stati Uniti nonostante la proclamazione del candidato democratico Biden. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020)appoggiato l'amministrazione, il premierannuncia il prosieguo della collaborazione con gli Stati Uniti nonostante la proclamazione del candidato democratico. ...

LauraPausini : Buon martedì a tutti! Volevo ringraziarvi per i messaggi che mi avete scritto dopo aver visto #LaVitaDavantiASé, pe… - LiciaRonzulli : Continua la telenovela dei commissari alla sanità in #Calabria. Il governo non ne azzecca una e dopo aver ignorato… - matteosalvinimi : Questo personaggio, dopo aver annunciato feste per la mia morte, insiste con i miei funerali. Davvero un ottimo ese… - lookatChimChim : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? 'Map of the Soul: 7' è stato certificato 'RIAA Platino' negli USA per aver venduto un milione di copie! Si tratta de… - venuhes : come si fa a eguire il seminario dopo aver visto il video di harry ? chiedo per un'amica -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aver Iscrizioni 2021/22, come cambiare scuola dopo aver già effettuato la scelta Orizzonte Scuola Covid, Olga e Vincenzo insieme da 63 anni, muoiono lo stesso giorno

Sono morti a un’ora di distanza uno dall’altra. La coppia di anziani abitava in un appartamento a Sesto San Giovanni ...

Modena Parco Ferrari, demolite le baracchine nel degrado

Il Comune ha fatto smantellare le casette portate anni fa da piazza XX Settembre Inutilizzate dalle associazioni e vandalizzate, erano al centro di accese proteste ...

Sono morti a un’ora di distanza uno dall’altra. La coppia di anziani abitava in un appartamento a Sesto San Giovanni ...Il Comune ha fatto smantellare le casette portate anni fa da piazza XX Settembre Inutilizzate dalle associazioni e vandalizzate, erano al centro di accese proteste ...