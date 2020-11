Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Regione Lombardia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Moncler ha chiesto e ottenuto la restituzione dei 10 milioni di euro Donati alla Regione Lombardia per costruire l’Astronave alla Fiera di Milano. Come spiegato dal Fatto Quotidiano, la struttura temporanea fortemente voluta da Regione Lombardia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus aveva richiesto lo stanziamento di circa 21 milioni di euro. Cifra raccolta dalla Fondazione Fiera e che quindi aveva finito per non intaccare la donazione fatta da Moncler e ormai presente sul conto intestato a Regione Lombardia. Con una lettera inviata a ottobre, la società di Remo Ruffini ha fatto sapere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo)ha chiesto e ottenuto ladei 10di euroallaper costruire l’Astronave alladi Milano. Come spiegato dal Fatto Quotidiano, la struttura temporanea fortemente voluta daper fronteggiare l’emergenza Coronavirus aveva richiesto lo stanziamento di circa 21di euro. Cifra raccolta dalla Fondazionee che quindi aveva finito per non intaccare la donazione fatta dae ormai presente sul conto intestato a. Con una lettera inviata a ottobre, la società di Remo Ruffini ha fatto sapere ...

