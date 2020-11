Donald Trump ha licenziato il direttore dell’agenzia per la Sicurezza informatica che aveva rifiutato le contestazioni del presidente sui presunti brogli elettorali (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martedì il presidente statunitense Donald Trump ha licenziato Christopher Krebs, che era il direttore dell’agenzia nazionale per la Sicurezza informatica e le infrastrutture di Sicurezza del paese, che dipende dal Dipartimento di Sicurezza interna. Krebs, un componente molto rispettato dell’amministrazione Leggi su ilpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martedì ilstatunitensehaChristopher Krebs, che era ildell’agenzia nazionale per lae le infrastrutture didel paese, che dipende dal Dipartimento diinterna. Krebs, un componente molto rispettato dell’amministrazione

