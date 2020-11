Dodi Battaglia, dopo il dolore per la perdita del amico Stefano D’Orazio, il nuovo singolo “One Sky” realizzato con Al Di Meola (Di mercoledì 18 novembre 2020) È in radio e disponibile sulle piattaforme digitali “One Sky”, il brano di Dodi Battaglia inciso insieme al leggendario chitarrista americano AL DI Meola (https://backl.ink/143091120), di cui è online anche il video, con le riprese di Mimmo Fuggiano (Dodi Battaglia) ed Ehud Lazin (Al Di Meola) e il montaggio di Federico Rettondini: https://youtu.be/4IST7m492qo. “One Sky” (Azzurra Music) è il primo interessante assaggio del nuovo disco di inediti di Dodi Battaglia, in uscita nei prossimi mesi! «La gioia che accompagna l’uscita di questo brano realizzato con Al Di Meola, una vera icona del “chitarrismo” mondiale, mi fa vibrare per ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 18 novembre 2020) È in radio e disponibile sulle piattaforme digitali, il brano diinciso insieme al leggendario chitarrista americano AL DI(https://backl.ink/143091120), di cui è online anche il video, con le riprese di Mimmo Fuggiano () ed Ehud Lazin (Al Di) e il montaggio di Federico Rettondini: https://youtu.be/4IST7m492qo.(Azzurra Music) è il primo interessante assaggio deldisco di inediti di, in uscita nei prossimi mesi! «La gioia che accompagna l’uscita di questo branocon Al Di, una vera icona del “chitarrismo” mondiale, mi fa vibrare per ...

VinnyVinile : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano “ONE SKY” insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… - Dj_JoeFlanger : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano “ONE SKY” insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… - DannyPhaser : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano “ONE SKY” insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… - exhimusic : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano “ONE SKY” insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… - giordi63 : RT @Lopinionista: Riccardo Fogli ripubblica “Mondo” con la collaborazione di Dodi Battaglia -