DIRETTA Bosnia-Italia, Nations League 2020-2021 LIVE: le formazioni ufficiali del match di Sarajevo! (Di mercoledì 18 novembre 2020) 19.53 Il ct Bosniaco Dusan Bajevic schiera invece un 4-3-3 con Piric tra i pali, Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin e Kadusic a comporre la linea a tre di difesa, Cimirot, Gojak, e l'ex Juventus oggi al Barcellona, Miralem Pjanic a centrocampo, Tatar, Prevljak e Krunic nel tridente offensivo. 19.50 Questa la disposizione in campo degli azzurri: FORMAZIONEGli 11 #Azzurri in campo questa sera! #BosniaItalia 20.45 Grbavica Stadium di #Sarajevo#Rai1#UNL #NationsLeague#BosIta #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/VIY0rbEyPQ — Nazionale Italiana (@Vivo Azzurro) November 18, 2020

