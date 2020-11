DIRETTA Bosnia-Italia 0-2, Nations League 2020-2021 LIVE: padroni di casa in 10 per l’infortunio di Sanicanin! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 89? INSIGNE! Destro da posizione ravvicinata dell’esterno del Napoli, palla fuori di un niente. 87? TRAVERSA DI BERNARDESCHI! L’esterno della Juventus va al tiro di prima intenzione sul suggerimento di Insigne, pallone che sbatte sul legno. 86? Fraseggio degli azzurri in questo finale di gara. 85? Lasagna prova a concludere con il destro su assist di Bernardeschi, pallone alto. 84? Costretto ad uscire in barella Sanicanin per via del guaio muscolare rimediato. 83? Non ce la fa Sinisa Sanicanin, la Bosnia chiuderà il match in inferiorità numerica. 82? DOPPIO CAMBO Italia! Escono gli autori del goal Belotti e Berardi, entrano Bernardeschi e Lasagna. 81? Sanicanin a terra dopo un dolore improvviso al flessore, la Bosnia ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Ci saranno tre minuti di recupero. 89? INSIGNE! Destro da posizione ravvicinata dell’esterno del Napoli, palla fuori di un niente. 87? TRAVERSA DI BERNARDESCHI! L’esterno della Juventus va al tiro di prima intenzione sul suggerimento di Insigne, pallone che sbatte sul legno. 86? Fraseggio degli azzurri in questo finale di gara. 85? Lasagna prova a concludere con il destro su assist di Bernardeschi, pallone alto. 84? Costretto ad uscire in barella Sanicanin per via del guaio muscolare rimediato. 83? Non ce la fa Sinisa Sanicanin, lachiuderà il match in inferiorità numerica. 82? DOPPIO CAMBO! Escono gli autori del goal Belotti e Berardi, entrano Bernardeschi e Lasagna. 81? Sanicanin a terra dopo un dolore improvviso al flessore, laha ...

