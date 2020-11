DIRETTA Bosnia-Italia 0-2, Nations League 2020-2021 LIVE: gli azzurri vincono il girone e si qualificano per le Final Four! Pagelle e highlights (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.41 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con cronaca, Pagelle, highlights e approfondimenti sul match su OA Sport. 22.40 Clicca qui per le Pagelle di Bosnia-Italia. 22.38 L’Italia batte 2-0 la Bosnia con i goal di Belotti (22?) e Berardi (68?), e chiude al primo posto nel gruppo 1 della Uefa Nations League con 12 punti davanti all’Olanda. Gli azzurri si qualificano dunque alle Final Four della competizione che si disputeranno tra il 6 e 10 ottobre 2021 a Milano e Torino. 90’+3 FINISCE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.41 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con cronaca,e approfondimenti sul match su OA Sport. 22.40 Clicca qui per ledi. 22.38 L’batte 2-0 lacon i goal di Belotti (22?) e Berardi (68?), e chiude al primo posto nel gruppo 1 della Uefacon 12 punti davanti all’Olanda. Glisidunque alleFour della competizione che si disputeranno tra il 6 e 10 ottobrea Milano e Torino. 90’+3 FINISCE ...

