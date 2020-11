DIRETTA Bosnia-Italia 0-1, Nations League 2020-2021 LIVE: Insigne sfiora il raddoppio al 39?! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Insigne! Lancio millimetrico di Barella per l’esterno del Napoli, che porta palla e va al destro a giro dal limite, pallone che sfiora il palo lontano e si spegne sul fondo. 38? Padroni di casa di nuovo vicini al pareggio, Sanicanin va a colpire di testa in terzo tempo sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, pallone fuori di poco. 37? Bosnia PERICOLOSA! Prevljak riceve il pallone in area, riesce a girarsi e a concludere verso la porta, intervento miracoloso di Donnarumma che salva il risultato. 36? Belotti ci prova dal limite in percussione, conclusione debole, controllata da Piric. 34? Calano leggermente i ritmi in questa fase del match, Italia in vantaggio con il goal di Andrea Belotti al 22?. 31? Italia VICINA AL 2-0! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39?! Lancio millimetrico di Barella per l’esterno del Napoli, che porta palla e va al destro a giro dal limite, pallone cheil palo lontano e si spegne sul fondo. 38? Padroni di casa di nuovo vicini al pareggio, Sanicanin va a colpire di testa in terzo tempo sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, pallone fuori di poco. 37?PERICOLOSA! Prevljak riceve il pallone in area, riesce a girarsi e a concludere verso la porta, intervento miracoloso di Donnarumma che salva il risultato. 36? Belotti ci prova dal limite in percussione, conclusione debole, controllata da Piric. 34? Calano leggermente i ritmi in questa fase del match,in vantaggio con il goal di Andrea Belotti al 22?. 31?VICINA AL 2-0! ...

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - RaiUno : ? Stasera l'#Italia ???? scende in campo contro la #Bosnia ???? per difendere il primato in classifica nel girone della… - _AndreaPontone : RT @RaiSport: GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste… - fanpage : #BosniaItalia, la diretta - SkyTG24 : Nations League: Bosnia-Italia 0-1, il risultato in diretta. LIVE -