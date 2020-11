DIRETTA Bosnia-Italia 0-1, Nations League 2020-2021 LIVE: inizia il secondo tempo! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Emerson va la tiro con il destro su imbucata di Locatelli, conclusione sballata. 53? L’arbitro Soares va a placare gli animi delle due panchine che si erano leggermente accesi dopo un intervento non sanzionato su Berardi. 52? Pjanic va al traversone in area di rigore, pallone controllato da Sanicanin (forse con l’ausilio del braccio) con il difensore del Vojvodina che va al tiro con il sinistro, pallone sull’esterno della rete. 51? Berardi commette fallo su Pjanic e concede una punizione alla Bosnia da ottima posizione per l’ex Juventus. 50? BELOTTI! Altra occasione per il centravanti del Torino, imbeccato da uno splendido passaggio filtrante di Insigne il numero 9 prova ad incrociare con il sinistro da buona posizione ma non riesce a trovare la porta. 50? Pallone messo in mezzo dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Emerson va la tiro con il destro su imbucata di Locatelli, conclusione sballata. 53? L’arbitro Soares va a placare gli animi delle due panchine che si erano leggermente accesi dopo un intervento non sanzionato su Berardi. 52? Pjanic va al traversone in area di rigore, pallone controllato da Sanicanin (forse con l’ausilio del braccio) con il difensore del Vojvodina che va al tiro con il sinistro, pallone sull’esterno della rete. 51? Berardi commette fallo su Pjanic e concede una punizione allada ottima posizione per l’ex Juventus. 50? BELOTTI! Altra occasione per il centravanti del Torino, imbeccato da uno splendido passaggio filtrante di Insigne il numero 9 prova ad incrociare con il sinistro da buona posizione ma non riesce a trovare la porta. 50? Pallone messo in mezzo dal ...

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - Angelredblack1 : RT @RaiSport: GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste… - zazoomblog : Live Bosnia-Italia 0-1 Diretta: Belotti finalmente centra la porta. Azzurri in vantaggio. - #Bosnia-Italia… - calciomercatoit : ??TERZO TEMPO - RaiSport : Finisce 0-1 per gli #azzurri il 1° tempo di #BosniaItalia, a segno #Belotti al 22' su assist di #Insigne la diretta… -