DIRETTA Bosnia-Italia 0-0, Nations League 2020-2021 LIVE: inizia il match di Sarajevo! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Inno nazionale Bosniaco. 20.41 Inno di Mameli! 20.40 Entrano in campo le squadre, tra pochissimo il calcio d'inizio. 20.38 ARBITRO: Artur Soares (POR). ASSISTENTI: Rui Tavares (POR)-Paulo Soares (POR). IV UOMO: Vitor Fernandes Ferreira (POR). 20.35 A disposizione per l'Italia: Meret, Sirigu, Bernardeschi, Calabria, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Lasagna, Orsolini, Pessina, Romagnoli, Soriano, Tonali. 20.32 A disposizione per la Bosnia: Dizdarevic, Kacavenda, Danilovic, Hadzic, Kovacevic, Loncar, Milosevic, Nastic, Rahmanovic, Todorovic, Visca, Ziljkic. 20.29 L'Italia non perde da 21 gare consecutive ufficiali, l'ultima sconfitta risale al 2018, 1-0 subito in casa del Portogallo nella scorsa edizione di Uefa Nations

