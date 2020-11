Dipendente in smart working, con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Invece di lavorare, scaricava video . Un traffico anomalo infatti, sulla linea utilizzata dal Dipendente di un gestore telefonico, collocato in , a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da 19, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Invece di lavorare,. Un traffico anomalo infatti, sulla linea utilizzata daldi un gestore telefonico, collocato in , a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da 19, ...

leggoit : #Roma, dipendente in smart working con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato - ilmessaggeroit : Roma, dipendente in smart working con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato - SilviaStrada1 : @AzzurraBarbuto Lo sciopero è una vergogna. Da dipendente pubblico me ne vergogno. Ma ti assicuro xhe non tutti i d… - MoliseTabloid : Dipendente dell’Ordine degli Avvocati positivo al Covid-19, ufficio chiuso e sanificazione, attivato lo smart worki… - Davide_Magno : @GuidoCrosetto Ma se qualcuno ha la possibilità di continuare a lavorare (sia esso statale, dipendente in Smart wor… -