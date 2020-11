Dino Giarrusso verso l’espulsione dal M5s: “Ha preso finanziamenti dalle lobby” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il denaro incassato supera la soglia minima fissata dai 5 Stelle ma soprattutto viola un principio fondante del Movimento. E così Dino Giarrusso è a un passo dall'espulsione dal M5s. E con l'accusa più infamante, per la logica grillina: quella di aver preso soldi da una lobby. Dunque, bufera sull'ex Iena. L'eurodeputato del M5S è stato segnalato ai probiviri, per iniziativa del capo politico, Vito Crimi. La decisione nasce dalle rivelazioni della trasmissione di Rai3, ’Report’, che ha parlato di un finanziamento alla campagna elettorale di Giarrusso per le Europee 2019, da parte della moglie di un imprenditore che sta lavorando alla ricerca di un vaccino e che si è presentata come sostenitrice dei Cinquestelle. Circostanza che lo stesso Giarrusso ha confermato con un video su Facebook, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il denaro incassato supera la soglia minima fissata dai 5 Stelle ma soprattutto viola un principio fondante del Movimento. E cosìè a un passo dall'espulsione dal M5s. E con l'accusa più infamante, per la logica grillina: quella di aversoldi da una lobby. Dunque, bufera sull'ex Iena. L'eurodeputato del M5S è stato segnalato ai probiviri, per iniziativa del capo politico, Vito Crimi. La decisione nascerivelazioni della trasmissione di Rai3, ’Report’, che ha parlato di un finanziamento alla campagna elettorale diper le Europee 2019, da parte della moglie di un imprenditore che sta lavorando alla ricerca di un vaccino e che si è presentata come sostenitrice dei Cinquestelle. Circostanza che lo stessoha confermato con un video su Facebook, ...

lucianonobili : “La vergogna dei finanziamenti ai partiti non è mai finita, ha solo cambiato veste. Gli uomini dei partiti prendono… - reportrai3 : L'europarlamentare Dino Giarrusso sarebbe stato segnalato ai probiviri M5S dopo l'inchiesta di Report in cui si fa… - ilriformista : Il regolamento prevede il divieto di ricevere più di tremila euro da singoli soggetti: parola ai probiviri - CordioliMirco : RT @isabellaisola3: Il duro e puro Dino #Giarrusso 5? rischia l'espulsione dal movimento per avere ricevuto 10 mila euro in finanziamenti… - PennyDreadfull_ : RT @jacopo_iacoboni: Questo Dino Giarrusso, oggi inghiottito negli scandali politici del disastro M5S, era uno che in questi anni mi dava l… -