Dino Giarrusso: «Soldi dalle lobby? No, da singoli che hanno già finanziato il Movimento. Forse qualcuno non ha preso bene il mio risultato agli Stati generali» (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Il parlamentare europeo ed ex Iena Dino Giarrusso è "sereno", ci tiene a spiegare, ma anche ferito per quello che è accaduto. Respinge le accuse finite sui giornali, quelle secondo le quali avrebbe ricevuto "finanziamenti da lobbisti", ma smentisce anche la notizia che ci sia un procedimento disciplinare del Movimento cinque stelle nei suoi confronti, partito appunto dal totale di meno di 15mila euro ricevuti alle Europee e, in particolare, da 4.800 euro versati da una lobbista che affianca aziende del tabacco e che ha lavorato anche con la società di Pomezia Irbm, nota per essere l'azienda italiana più avanti nella ricerca su un nuovo vaccino anti Covid. Giarrusso, partiamo da oggi: è stato avviato un procedimento disciplinare? E quali saranno i tempi? ...

lucianonobili : “La vergogna dei finanziamenti ai partiti non è mai finita, ha solo cambiato veste. Gli uomini dei partiti prendono… - reportrai3 : L'europarlamentare Dino Giarrusso sarebbe stato segnalato ai probiviri M5S dopo l'inchiesta di Report in cui si fa… - fanpage : 'Il M5S, nel momento della sua nascita, ha fatto della mancanza di struttura e della scelta di non avere determinat… - AngelaRosaria21 : RT @jacopo_iacoboni: Questo Dino Giarrusso, oggi inghiottito negli scandali politici del disastro M5S, era uno che in questi anni mi dava l… - pietro_busacca : RT @jacopo_iacoboni: Questo Dino Giarrusso, oggi inghiottito negli scandali politici del disastro M5S, era uno che in questi anni mi dava l… -