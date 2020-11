Dino Giarrusso, l’europarlamentare M5S è nel mirino per donazioni ricevute dai lobbisti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da dove sono arrivati i quindici mila euro di donazioni alla campagna elettorale del 2019 di Dino Giarrusso, europarlamentare del M5S? Pare proprio dai lobbisti. Un po’ dalla Ceo di una società di lobbying, un po’ dalla moglie di un imprenditore del settore farmaceutico e un po’ da una Srl della provincia di Catania. Sarebbe andato tutto bene se Report, il programma in onda su Rai 2, non gli avesse chiesto spiegazioni a riguardo nell’ultima inchiesta. Ora, infatti, Giarrusso è stato segnalato ai probiviri del Movimento 5 Stelle. Ed è scoppiata la bufera. >> Leggi anche: Conte sotto accusa si prende tutte le colpe per il disastro in Calabria: “I ministri però sapevano” Dino Giarrusso, europarlamentare M5S, e le donazioni durante la campagna ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da dove sono arrivati i quindici mila euro dialla campagna elettorale del 2019 di, europarlamentare del M5S? Pare proprio dai. Un po’ dalla Ceo di una società di lobbying, un po’ dalla moglie di un imprenditore del settore farmaceutico e un po’ da una Srl della provincia di Catania. Sarebbe andato tutto bene se Report, il programma in onda su Rai 2, non gli avesse chiesto spiegazioni a riguardo nell’ultima inchiesta. Ora, infatti,è stato segnalato ai probiviri del Movimento 5 Stelle. Ed è scoppiata la bufera. >> Leggi anche: Conte sotto accusa si prende tutte le colpe per il disastro in Calabria: “I ministri però sapevano”, europarlamentare M5S, e ledurante la campagna ...

