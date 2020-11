Demet Özdemir spopola sui social con il suo nuovo video di ballo In pochissimo tempo a fatto il pieno di visualizzazioni Che spettacolo!

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Solamente qualche giorno fa la splendida attrice turca,, ha pubblicato unsul suo profilo Instagram, che la vede protagonista mentre si esibisce, in compagnia di due ballerini in una coreografia di danza. La stella di Daydreamer ha sempre amato questa disciplina, che pratica sin da giovanissima, ma ha rivela di avere avuto problemi nel settore a causa della sua altezza e del peso che aveva all’epoca, che non la rendevano ben accetta nel mondo del. Nonostante tutto lei ha sempre mostrato le sue doti da ballerina, ed ha ballato in una compagnia di danza per parecchi anni, ha mosso da lì i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.Foto: Instagram/O?zdemir L’attrice spesso condividein cui balla, mostrando un livello di ...