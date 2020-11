De Magistris attacca De Luca: “La Campania era in zona rossa già da un mese, distonia grave tra la sua narrazione e i dati empirici” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non sono in polemica con il presidente della Regione e condivido l’appello alla coesione del Presidente della Repubblica. Non ho mai mancato di rispetto nei confronti di un’autorità, tra l’altro recentemente eletta con grande suffragio di popolo, e sono pronto a incontrarlo e a dialogare in qualsiasi momento, anche davanti agli insulti che hanno riguardato il governo, i bambini, il sindaco, Saviano“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto all’assemblea nazionale dell’Anci. “Coesione però – ha aggiunto de Magistris – non significa mettere la testa sotto il cuscino. Abbiamo assistito a una distonia grave tra una narrazione sulla situazione in Campania e i dati empirici, che sono quello che raccontano le inchieste giornalistiche, i medici, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non sono in polemica con il presidente della Regione e condivido l’appello alla coesione del Presidente della Repubblica. Non ho mai mancato di rispetto nei confronti di un’autorità, tra l’altro recentemente eletta con grande suffragio di popolo, e sono pronto a incontrarlo e a dialogare in qualsiasi momento, anche davanti agli insulti che hanno riguardato il governo, i bambini, il sindaco, Saviano“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, intervenuto all’assemblea nazionale dell’Anci. “Coesione però – ha aggiunto de– non significa mettere la testa sotto il cuscino. Abbiamo assistito a unatra unasulla situazione ine iempirici, che sono quello che raccontano le inchieste giornalistiche, i medici, gli ...

