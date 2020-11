De Bruyne-City, pronto un rinnovo da venti milioni a stagione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Manchester City , con i suoi legali, sta definendo gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Kevin De Bruyne . Cifre faraoniche: venti milioni netti a stagione per cinque anni. Il belga è arrivato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Manchester, con i suoi legali, sta definendo gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Kevin De. Cifre faraoniche:netti aper cinque anni. Il belga è arrivato ...

sportli26181512 : De Bruyne-City, pronto un rinnovo da venti milioni a stagione: In arrivo la firma sul contratto fino al 2025: il be… - ItaSportPress : Chi fa da sé... fa per tre, De Bruyne: 'Rinnovo col Manchester City? Sto facendo da solo perché...' -… - ManCity_Saga : @City_Chief 9. Kevin De Bruyne Sergio Aguero Fernandinho Sterling Mahrez Walker Ederson Laporte Bernardo Silva - EuropaCalcio : #ManCity #DeBruyne: 'Rimarrò al #City. Se servirà curerò io i miei interessi' - #EuropaCalcio - clikservernet : De Bruyne: “Voglio rimanere al Manchester City, non ci saranno problemi nelle trattative” -

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne City De Bruyne-City, pronto un rinnovo da venti milioni a stagione Corriere dello Sport L'Inghilterra ha la meglio gioventù, ma la nazionale di Sua Maestà non decolla

Sancho, Mount, Rice, Billingham, Abraham, Foden, Saka. Una nidiata di talenti mai visti, eppure il calcio inglese non riesce mai a combinare nulla, neanche in ...

De Bruyne-City, pronto un rinnovo da venti milioni a stagione

Il Manchester City, con i suoi legali, sta definendo gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Kevin De Bruyne. Cifre faraoniche: venti milioni netti a stagione per cinque anni. Il belga è arrivato a ...

Sancho, Mount, Rice, Billingham, Abraham, Foden, Saka. Una nidiata di talenti mai visti, eppure il calcio inglese non riesce mai a combinare nulla, neanche in ...Il Manchester City, con i suoi legali, sta definendo gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Kevin De Bruyne. Cifre faraoniche: venti milioni netti a stagione per cinque anni. Il belga è arrivato a ...