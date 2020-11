De Blasio costretto a chiudere le scuole per i troppi contagi a New York (ma riapre i ristoranti) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Interviene su Twitter il sindaco Bill de Blasio, annunciando contemporaneamente "la chiusura di tutti gli edifici scolastici pubblici a partire da domani, giovedì 19 novembre''. Il primo cittadino ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Interviene su Twitter il sindaco Bill de, annunciando contemporaneamente "la chiusura di tutti gli edifici scolastici pubblici a partire da domani, giovedì 19 novembre''. Il primo cittadino ha ...

Duro colpo per il sindaco di New York Bill de Blasio, costretto a richiudere le scuole per un nuovo balzo dei contagi Covid-19. Il primo cittadino aveva stabilito le lezioni in presenza a settembre co ...

