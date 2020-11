Daydreamer anticipazioni | EMRE ha un segreto che nasconde a tutti | ecco quale

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Problemi economici in arrivo per i novelli sposiDivit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno: ad un anno dalla rottura tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), i due si troveranno infatti ad affrontare una crisi senza precedenti, innescata soprattutto dal fallimento della Fikri Harika. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di giovedì 19 novembre 2020– Le Ali del Sogno, news: il piano di Huma per separare Can e Sanem Lesegnalano che tutto inizierà quando Huma (Ipek Tenolcay) si accorderà con l’editore Yigit (Utku Ates) per creare una rovinosa frattura nel rapporto tra Can e Sanem; in pratica, lo stesso Yigit brucerà il primo romanzo scritto dalla Aydin, ormai pronto per la ...