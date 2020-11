Dalla Germania, Khedira cambia idea: via dalla Juventus ma solo se… (Di mercoledì 18 novembre 2020) Campione del mondo e vincitore della Champions League nel 2014 ma ora senza alcuna possibilità di giocare, almeno alla Juventus. Sami Khedira sta vivendo un momento molto complicato. Il centrocampista tedesco, complici i tanti problemi fisici avuti in questi recenti anni, non è mai riuscito veramente ad imporsi in maglia bianconera ed è ora arrivato ad un punto di non ritorno con la Vecchai Signora che, di fatto, gli ha dato il benservito.Non è certo un segreto che la società stia provando in tutti i modi a "sbarazzarsi" di lui, e soprattutto del suo ingaggio, ma nelle intenzioni del tedesco non c'è mai stato l'idea di andare via. Almeno fino ad ora. Infatti, come riporta la Bild, qualcosa è cambiato nella mente del calciatore che adesso sarebbe disposto ad accettare un'altra squadra, magari già a gennaio.Un'unica ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Campione del mondo e vincitore della Champions League nel 2014 ma ora senza alcuna possibilità di giocare, almeno alla. Samista vivendo un momento molto complicato. Il centrocampista tedesco, complici i tanti problemi fisici avuti in questi recenti anni, non è mai riuscito veramente ad imporsi in maglia bianconera ed è ora arrivato ad un punto di non ritorno con la Vecchai Signora che, di fatto, gli ha dato il benservito.Non è certo un segreto che la società stia provando in tutti i modi a "sbarazzarsi" di lui, e soprattutto del suo ingaggio, ma nelle intenzioni del tedesco non c'è mai stato l'di andare via. Almeno fino ad ora. Infatti, come riporta la Bild, qualcosa èto nella mente del calciatore che adesso sarebbe disposto ad accettare un'altra squadra, magari già a gennaio.Un'unica ...

