Dal Coronavirus alle minacce di morte: non c’è pace per Rocco Casalino che però guadagna più del Premier (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il portavoce del Premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, è tornato a Palazzo Chigi in seguito alla lunga assenza dovuta al Covid. A turbarlo diverse minacce di morte ricevute. Brutti tempi per Rocco Casalino, portavoce del Premier Giuseppe Conte nonché suo fedele braccio destro. A ottobre l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, è stato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il portavoce delGiuseppe Conte,, è tornato a Palazzo Chigi in seguito alla lunga assenza dovuta al Covid. A turbarlo diversediricevute. Brutti tempi per, portavoce delGiuseppe Conte nonché suo fedele braccio destro. A ottobre l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, è stato L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? #Mattarella: 'Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà': questo modo di pensare si è infranto… - SkyTG24 : «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei ci… - fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - fgr62 : RT @enricosprea: Per molte imprese economiche e commerciali, il #Coronavirus si sta rivelando una vera tragedia. Per altre no. Per esempi… - enricosprea : Per molte imprese economiche e commerciali, il #Coronavirus si sta rivelando una vera tragedia. Per altre no. Per… -