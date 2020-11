Dal cinema alla chiesa: il fenomeno del Jedismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Della Saga di Star Wars, creata da George Lucas (il cui primissimo episodio Una nuova speranza, il quarto se si considerano anche le successive trilogie prequel e sequel, fu proiettato per la prima volta nel 1977) si conosce praticamente tutto. Ciò che forse si conoscono meno sono i riferimenti religiosi e culturali ai quali la saga si rifà continuamente, ma soprattutto in che modo si è evoluta nel tempo la risposta del pubblico, riuscendo a dare origine addirittura ad un culto oggi estremamente diffuso: il Jedismo. Per avere un’idea della portata del fenomeno basti pensare che solo in Gran Bretagna, nel censimento del 2001, più di 390.000 cittadini hanno indicato Jedi, accanto alla casella other religion. Nel tempo si sono poi diffuse in molti paesi varie comunità religiose che professano i valori della dottrina Jedi e che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Della Saga di Star Wars, creata da George Lucas (il cui primissimo episodio Una nuova speranza, il quarto se si considerano anche le successive trilogie prequel e sequel, fu proiettato per la prima volta nel 1977) si conosce praticamente tutto. Ciò che forse si conoscono meno sono i riferimenti religiosi e culturali ai quali la saga si rifà continuamente, ma soprattutto in che modo si è evoluta nel tempo la risposta del pubblico, riuscendo a dare origine addirittura ad un culto oggi estremamente diffuso: il. Per avere un’idea della portata delbasti pensare che solo in Gran Bretagna, nel censimento del 2001, più di 390.000 cittadini hanno indicato Jedi, accantocasella other religion. Nel tempo si sono poi diffuse in molti paesi varie comunità religiose che professano i valori della dottrina Jedi e che si ...

