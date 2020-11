Dai monopattini alle auto elettriche | la nuova era della mobilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il mondoè in continua evoluzione, tra progressi tecnologici e nuove necessità dei consumatori, sempre più interessati all'innovazione e all'ambiente. In questa cornice emergono nuove possibilità di spostamento. Una delle più discusse degli ultimi tempi è il monopattino elettrico. Nell'arco di un anno c'è stato un incremento delle unità vendute del 36% (Fonte: dati Gfk riferiti ai primi sette mesi del 2020) (vendite a valore +140%), complice il bonus, la volontà di evitare i mezzi pubblici durante l'emergenza sanitaria, ma anche la propensione ad adottare comportamenti più sostenibili. Altroconsumo ha realizzato un test su 17 prodotti, per analizzare gli elementi che deve considerare un consumatore quando acquista e usa uno di questi mezzi. "Il prezzo di questi prodotti si è alzato ...