Dai canti sui balconi alla rabbia verso il governo: così la seconda ondata ha cambiato l’Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dai canti sui balconi, avvolti dalla bandiera tricolore, alla tristezza e alla paura per un futuro sempre più incerto. l’Italia è cambiata, e parecchio, tra le due pandemie di coronavirus che l’hanno colpita. Perdendo per strada quel senso di unione e di appartenenza che aveva segnato la prima fase della lotta alla diffusione del patogeno. Oggi, invece, a farla da padrona è la rabbia nei confronti delle istituzioni, incapaci di mettere in piedi un piano per evitare il ritorno alle restrizioni, con conseguenti drammi economici per le famiglie costrette a rimanere a casa, senza lavorare. Un sentimento di rancore accentuato dalla litigiosità di un esecutivo sempre incerto sul da farsi. A dirlo è l’ultimo sondaggio Swg, che ha ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Daisui, avvolti dbandiera tricolore,tristezza epaura per un futuro sempre più incerto.è cambiata, e parecchio, tra le due pandemie di coronavirus che l’hanno colpita. Perdendo per strada quel senso di unione e di appartenenza che aveva segnato la prima fase della lottadiffusione del patogeno. Oggi, invece, a farla da padrona è lanei confronti delle istituzioni, incapaci di mettere in piedi un piano per evitare il ritorno alle restrizioni, con conseguenti drammi economici per le famiglie costrette a rimanere a casa, senza lavorare. Un sentimento di rancore accentuato dlitigiosità di un esecutivo sempre incerto sul da farsi. A dirlo è l’ultimo sondaggio Swg, che ha ...

AntonioRachele : CAMMINO DI FEDE: <<????Santo,santo,santo il Signore! Hai fatto il mondo per noi:i fiori dai mille colori per rallegra… - _chiarawho : @allenurbb Se non la canti urlando così non le dai giustizia - luccozza : Mecna giovedì o canti Non Mi Va/Con Te oppure no scherzo oppure niente ti amo uguale però cantala dai - GOLDENVLIGHT : @myfavpxrt @shtblvd @goodyearsz amo tu te la canti e tu te la suoni, tu sei andata sotto il tweet di questa ragazza… - ale74ru : Non si odono canti dai balconi, non ci sono code in farmacia per le mascherine ma almeno avete in casa il necessari… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai canti I canti di fede di Bocelli (con l'inedito di Morricone) ilGiornale.it LETTERA Omaggio a Dante

Egregio e caro Severgnini, le scrivo immaginandomi, come in un sogno, di stare seduto di fronte a lei per chiacchierare un po'. Una cinquantina di anni fa pensai di rendere omaggio ai grandi della nos ...

Valeria Solarino: «Oggi è molto difficile essere felici»

L'attrice interpreta una cantante rock-blues nella serie tv «L'alligatore» (dal 18 novembre su Rai Play e dal 25 novembre in onda su Rai2), tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Ecco che cosa ci ha ...

Egregio e caro Severgnini, le scrivo immaginandomi, come in un sogno, di stare seduto di fronte a lei per chiacchierare un po'. Una cinquantina di anni fa pensai di rendere omaggio ai grandi della nos ...L'attrice interpreta una cantante rock-blues nella serie tv «L'alligatore» (dal 18 novembre su Rai Play e dal 25 novembre in onda su Rai2), tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Ecco che cosa ci ha ...