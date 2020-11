Da giovedì 19 novembre le scuole di New York chiuderanno, di nuovo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da domani, giovedì 19 novembre, le scuole della città di New York chiuderanno e l’attività didattica proseguirà a distanza: lo ha annunciato il sindaco di New York Bill De Blasio. La scorsa estate il sindaco aveva detto che le scuole Leggi su ilpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da domani,19, ledella città di Newe l’attività didattica proseguirà a distanza: lo ha annunciato il sindaco di NewBill De Blasio. La scorsa estate il sindaco aveva detto che le

FamigliaGov : Giovedì 19 novembre, alle ore 10:30, si terrà online la celebrazione della Giornata nazionale per i diritti dell'in… - zazoomblog : Guida Tv Giovedì 19 novembre - #Guida #Giovedì #novembre - kategojay : RT @BTSonFIMI: RISPOSTA: vendite e streaming vengono rilevati da venerdì a giovedì. Abbiamo fino alle 23.59 del 26 novembre per garantire… - maurizio_crippa : RT @ilpost: Da giovedì 19 novembre le scuole di New York chiuderanno, di nuovo - gemin_steven98 : RT @ilpost: Da giovedì 19 novembre le scuole di New York chiuderanno, di nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : giovedì novembre Roma, Officina Pasolini: luce (virtuale) su dieci talenti Corriere della Sera