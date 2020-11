Da Chatterjee a Krebs | il repulisti post-elettorale dello sconfitto Trump

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Chris, è l'ultima vittima di Donald. Licenziato per avere sostenuto la regolarità delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Una decisione chesi attendeva da giorni, per sua stessa ammissione, non avendo seguito il presidente uscente nelle sue accuse - senza prove - di irregolarità del voto. Magra consolazione: l'esperto americano di sicurezza informatica è in buona compagnia. Dopo la sconfittaa vantaggio di Joe Biden,ha infatti scelto di fare piazza pulita tra alcuni dei suoi principali collaboratori, modificando in particolare l'assetto apicale del Pentagono. Una scelta che fonti interne allo stesso Pentagono hano definito "mosse da dittatore".Ma il primo ad essere fatto fuori è stato il capo ...