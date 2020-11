Culture, bando per le mostre d’arte autunnali: 10 milioni per le perdite da cancellazione o rinvio (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Altri 25 milioni di euro per gli operatori delle mostre d’arte, con un nuovo bando da 10 milioni di euro per il ristoro delle perdite subite da cancellazione, annullamento, rinvio o ridimensionamento di mostre previste anche nel periodo autunnale”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto che incrementa di 14,4 milioni di euro per il 2020, a valere sul fondo emergenze imprese e istituzioni culturali creato dal decreto Rilancio, le risorse destinate al ristoro degli operatori nel settore delle mostre d’arte che avevano presentato domanda nei termini del precedente avviso pubblico, portando a 49,4 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Altri 25di euro per gli operatori delle, con un nuovoda 10di euro per il ristoro dellesubite da, annullamento,o ridimensionamento dipreviste anche nel periodo autunnale”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto che incrementa di 14,4di euro per il 2020, a valere sul fondo emergenze imprese e istituzioni culturali creato dal decreto Rilancio, le risorse destinate al ristoro degli operatori nel settore delleche avevano presentato domanda nei termini del precedente avviso pubblico, portando a 49,4 ...

