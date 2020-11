Cristina Parodi, marito, figli, età, vita privata e Instagram della ex giornalista di canale 5 (Di mercoledì 18 novembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, la vita privata e il profilo Instagram di Cristina Parodi in Gori, già conduttrice del TG5, giornalista, scrittrice e anche attrice. Chi è il marito di Cristina Parodi e qual è la sua età? Il consorte di Cristina è Giorgio Gori, già direttore di palinsesto per le reti Mediaset e attualmente sindaco di Bergamo. Nato nel 1960, Giorgio Gori ha 60 anni. Chi sono i figli di Cristina Parodi? Da Giorgio Gori ha avuto tre figli, Benedetta (1996), Alessandro (1997) e Angelica (2001). Qual è l’età di Cristina Parodi? È nata nel 1964, quindi ha 56 anni. Cosa sappiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 novembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, lae il profilodiin Gori, già conduttrice del TG5,, scrittrice e anche attrice. Chi è ildie qual è la sua età? Il consorte diè Giorgio Gori, già direttore di palinsesto per le reti Mediaset e attualmente sindaco di Bergamo. Nato nel 1960, Giorgio Gori ha 60 anni. Chi sono idi? Da Giorgio Gori ha avuto tre, Benedetta (1996), Alessandro (1997) e Angelica (2001). Qual è l’età di? È nata nel 1964, quindi ha 56 anni. Cosa sappiamo ...

zazoomblog : Giorgio Gori ricorda come è iniziata la storia con Cristina Parodi (Foto) - #Giorgio #ricorda #iniziata #storia - donatellabrusch : @altrogiornorai1 @giorgio_gori @cristina_parodi @serenabortone Certi che questi sinistri non hanno Vergogna!!! Godi… - elisabettacost8 : @altrogiornorai1 @giorgio_gori @cristina_parodi @serenabortone E i biglietti gratuiti distribuiti ? Tutto sparito nel nulla - altrogiornorai1 : “A un certo punto ho capito che quella conduttrice aveva qualcosa di speciale...” @giorgio_gori parla di sua mogli… - casterry1 : @altrogiornorai1 e..... marito di Cristina Parodi ???? ...Gori sei passato in secondo piano ???? -