Cristina Parodi: età, altezza, peso, il marito, i 3 figli, la mamma, laurea, com’era prima (Di mercoledì 18 novembre 2020) Eleganza, determinazione e professionalità, Cristina Parodi è indubbiamente una delle donne più amate dal pubblico italiano. La sua lunga e scintillante carriera l’ha vista nei panni di talentuosa giornalista, ricordata soprattutto alla conduzione del TG5, e di esperta presentatrice del piccolo schermo. Nonostante l’intensa attività lavorativa stiamo parlando anche della madre di tre splendidi figli. Sapevate che Cristina Parodi ha anche un passato da tennista? Poi ha abbandonato la vita di aitante sportiva per dedicarsi al suo importante avvenire. Ma non finisce qui perché davvero pochi sapranno che la star televisiva è anche una stilista: la sua passione per la moda nel 2020 l’ha spinta a fondare (con Daniela Palazzi) il brand Crida. Cerchiamo di conoscere meglio il suo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 18 novembre 2020) Eleganza, determinazione e professionalità,è indubbiamente una delle donne più amate dal pubblico italiano. La sua lunga e scintillante carriera l’ha vista nei panni di talentuosa giornalista, ricordata soprattutto alla conduzione del TG5, e di esperta presentatrice del piccolo schermo. Nonostante l’intensa attività lavorativa stiamo parlando anche della madre di tre splendidi. Sapevate cheha anche un passato da tennista? Poi ha abbandonato la vita di aitante sportiva per dedicarsi al suo importante avvenire. Ma non finisce qui perché davvero pochi sapranno che la star televisiva è anche una stilista: la sua passione per la moda nel 2020 l’ha spinta a fondare (con Daniela Palazzi) il brand Crida. Cerchiamo di conoscere meglio il suo ...

Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta?? - RadioCapital_fm : Sorelle a confronto nella puntata di oggi de ‘Le Mattine‘, @benedettaparodi e Chicco Giuliani intervistano… - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina Non fare più in onda con la prima volta? - zazoomblog : Cristina Parodi gli auguri speciali a Cavalli: “Ricordi bellissimi” – FOTO - #Cristina #Parodi #auguri #speciali - simo_zedd : Salutiamo la PM Cristina Parodi #ungiornoinpretura -