Criminali latitanti ricercati in tutta Europa che si nascondono ad Aprilia | tre casi negli ultimi mesi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) I poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna hanno rintracciato ed arrestato T.E. nato in Romania nel 1986. Lo straniero, ricercato inpoiché destinario di un mandato di arresto transnazionale, era a capo di una banda specializzata in truffe informatiche, ricettazioni e sostituzioni di persona. I poliziotti del Commissariato di Cisterna, in collaborazione con il Si .Re.Ne, l’organo di raccordo tra Polizie a livello internazionale e la Polizia rumena lo hanno localizzato e catturato dopo alcuni giorni di appostamento, ad, al rientro nell’abitazione ove si sospettava dimorasse. A nulla sono valsi i documenti abilmente contraffatti esibiti al momento del controllo. Sono conseguentemente iniziate le procedure per l’estradizione in Romania, paese emittente del mandato di arresto.che si ...