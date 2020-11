Crescita depositi, quanto stanno risparmiando gli italiani durante la pandemia (Di mercoledì 18 novembre 2020) La pandemia continua a spaventare, e gli italiani rispondono con il risparmio. Nel mese di ottobre la liquidità sui conti correnti è cresciuta di 32 miliardi, e la quantità di depositati ha superato la quota 1.700 miliardi. Contestualmente, le somme in banca delle imprese sono aumentate del 21%, arrivando a toccare i 365 miliardi di euro. Allo stesso modo si sono mossi anche i conti correnti delle famiglie, crescendo circa del 3,4%. Una notevole Crescita di depositi. Cosa significa questo? Che in Italia il coronavirus ha trasformato i cittadini in delle piccole formiche risparmiatrici, preoccupate di quello che potrebbe essere. >>Leggi anche: Scuola, Lucia Azzolina insiste per il ritorno in classe: «Test rapidi e nuovo piano dei trasporti» Crescita depositi, come si è sviluppata ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lacontinua a spaventare, e glirispondono con il risparmio. Nel mese di ottobre la liquidità sui conti correnti è cresciuta di 32 miliardi, e la quantità di depositati ha superato la quota 1.700 miliardi. Contestualmente, le somme in banca delle imprese sono aumentate del 21%, arrivando a toccare i 365 miliardi di euro. Allo stesso modo si sono mossi anche i conti correnti delle famiglie, crescendo circa del 3,4%. Una notevoledi. Cosa significa questo? Che in Italia il coronavirus ha trasformato i cittadini in delle piccole formiche risparmiatrici, preoccupate di quello che potrebbe essere. >>Leggi anche: Scuola, Lucia Azzolina insiste per il ritorno in classe: «Test rapidi e nuovo piano dei trasporti», come si è sviluppata ...

Durante la pandemia, gli italiani si sono dedicati al risparmio. Questo ha portato a una crescita dei depositi in quasi tutte le Regioni.

Le misure per la liquidità del Governo e l'incertezza sul futuro spingono i depositi: record a Ragusa e al centro Sud, meno nelle grandi città dove pesa anche il costo della vita ...

Durante la pandemia, gli italiani si sono dedicati al risparmio. Questo ha portato a una crescita dei depositi in quasi tutte le Regioni. Le misure per la liquidità del Governo e l'incertezza sul futuro spingono i depositi: record a Ragusa e al centro Sud, meno nelle grandi città dove pesa anche il costo della vita