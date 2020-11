Cresce il covid nell'America scettica: "Prima di morire chiedono: 'Che malattia ho in realtà?'" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli Stati Uniti i contagi crescono, soprattutto in zone Prima considerate meno vulnerabili. Iowa, Ohio, West Virginia, North Dakota: negli Stati interni, lì dove le misure anti contagio erano meno rigide, i governi invertono la rotta di fronte ai numeri in salita. Negli ospedali, sempre più occupati da casi covid, non tutti recepiscono l’allarme, increduli possa essere stato il virus a ridurli in quelle condizioni. Lo racconta il Corriere della sera. “La cosa più tragica è vederli morire increduli”, ha afferma Jodi Doering, infermiera di un ospedale del South Dakota “continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: dimmi la verità, che malattia ho?”. Una testimonianza, la sua, che si unisce a quella di molti altri sanitari, che si imbattono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli Stati Uniti i contagi crescono, soprattutto in zoneconsiderate meno vulnerabili. Iowa, Ohio, West Virginia, North Dakota: negli Stati interni, lì dove le misure anti contagio erano meno rigide, i governi invertono la rotta di fronte ai numeri in salita. Negli ospedali, sempre più occupati da casi, non tutti recepiscono l’allarme, increduli possa essere stato il virus a ridurli in quelle condizioni. Lo racconta il Corriere della sera. “La cosa più tragica è vederliincreduli”, ha afferma Jodi Doering, infermiera di un ospedale del South Dakota “continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: dimmi la verità, cheho?”. Una testimonianza, la sua, che si unisce a quella di molti altri sanitari, che si imbattono ...

