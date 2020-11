Covid, Zampa: “Faremo di tutto perché Natale sia più tradizionale possibile” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – ”Faremo di tutto perché il Natale sia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere alla tentazione di lasciare, che rivediamo il film che abbiamo già visto durante l’estate”. Cosi’ Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul prossimo Natale. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – ”Faremo di tutto perché il Natale sia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere alla tentazione di lasciare, che rivediamo il film che abbiamo già visto durante l’estate”. Cosi’ Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul prossimo Natale.

NicolaPorro : La sottosegretaria #Zampa ogni giorno ne inventa una e, dopo l’ultima sparata, non può che aggiudicarsi il sopranno… - enpaonlus : Covid, abbattuti 17 milioni di visoni in Danimarca, il premier si scusa: “Non c’era la base legale pe…… - StefaniaFalone : RT @GiovaQuez: Zampa ad Agorà: 'Dobbiamo augurare a noi stessi di trascorrere un Natale dove il suono delle sirene delle ambulanze sia molt… - GiovaQuez : Zampa ad Agorà: 'Dobbiamo augurare a noi stessi di trascorrere un Natale dove il suono delle sirene delle ambulanze… - GiovaQuez : Zampa ad Agorà: 'Il criterio dei 21 indicatori è in essere da aprile. E' un metodo di lavoro comune di cui hanno fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zampa Coronavirus, Zampa: “Cittadini e regioni stiano attenti, sennò a Natale avremo un’estate bis Orizzonte Scuola Zone rosse, Zampa a regioni: "Pazienza o sarà bis estate"

Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) - "Non c’è mai la possibilità di aprire immediatamente. Per fortuna ci sono miglioramenti" nell'andamento del trend epidemico del Covid, "ma chiedere ai presidenti d ...

Covid, “Niente lockdown totale, in Italia si continua con le tre fasce”

Non un lockdown totale come in Austria, ma continuare con il modello “delle tre fasce, rossa, arancione e gialla”. Lo conferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, comment ...

Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) - "Non c’è mai la possibilità di aprire immediatamente. Per fortuna ci sono miglioramenti" nell'andamento del trend epidemico del Covid, "ma chiedere ai presidenti d ...Non un lockdown totale come in Austria, ma continuare con il modello “delle tre fasce, rossa, arancione e gialla”. Lo conferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, comment ...